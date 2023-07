x x

SARONNO – È stato un ultimo giorno di scuola all’insegna dei festeggiamenti e delle premiazioni quello degli studenti del liceo scientifico Grassi di Saronno. Dopo la lectio brevis in aula magna, per ripercorrere tutti i momenti più significativi dell’anno scolastico e augurarsi buone vacanze, i ragazzi hanno compostamente “invaso” i campi sportivi dove si è svolta la parte più importante della mattinata, la premiazione degli studenti che si sono distinti in vari ambiti, dallo sport alla musica, dal teatro alla legalità e debate.

Tutti i riconoscimenti

Per il dipartimento di scienze motorie, nel tchoukball sono stati premiati 27 allievi, 24 nella corsa campestre, 25 nel nuoto, 18 nel basket e ben 48 nell’atletica leggera. Una medaglia è andata anche ai 31 studenti che, con gioia e altruismo, hanno donato il sangue all’Avis (insieme con due professori). Nella musica si sono distinti Giulia Mangiaruga (voce) per la tecnica vocale e la competenza sugli arrangiamenti vocali d’insieme, Elena Boselli (basso) per la puntualità nello studio dei brani e la gestione della performance live, Simona Lazzara (flauto traverso) per la selezione degli spartiti musicali classici e la propositività, Ermanno Sardone (batteria) per la tecnica ritmica e il supporto logistico, Davide Palazzi (batteria e basso) per il supporto organizzativo e nella gestione della strumentazione. Nel teatro, le medaglie sono andate ad Anya De Benedectis, Laura Perego e Alice Testa, nel debate a Sfefano Castelli e Silvia Monti della IIIA e ad Alessio Bellini e Oliver Pierce della IIIB.

“Gli studenti del Gibì continuano a essere elemento di grande orgoglio per il liceo e per la città di Saronno”, ha commentato alla fine della giornata che concludeva l’anno scolastico la dirigente scolastica Edelweiss Bonelli. “Oggi abbiamo premiato chi si è distinto nelle diverse attività di ampliamento dell’offerta formativa, ma il premio va a tutti: studenti, docenti, personale Ata e staff, che tutti insieme fanno sì che il nostro istituto non sia un qualunque liceo scientifico ma il prestigioso Gb Grassi”.

Per la categoria “tchoukball” sono stati premiati: Agostini James, Annunziata Daniele, Bellini Alessio, Bergagnini Pietro, Borsani Lorenzo, Bossi Mattia, Colangelo Andrea, Colombo Giacomo, De Giorgio Riccardo, Gasparinetti Musse, Gavazzi Elisa, Ghinis Emanuele, Gianfrancesco Paolo, Mariani Riccardo, Medina Gabriele, Meroni Michele, Moschetto Federico, Pagani Alessandro, Passalacqua Andrea, Peloia Lorenzo, Pezzali Mirco, Pezzella Chiara, Piao Ilenia, Pierce Oliver Luca, Ricca Lorenzo, Ricchiuti Nicolo’, Vanini Nicolo’.

Per la corsa campestre le allieve: Carboni Anna, Fiammeni Silvia, Re Ferre’ Elisa, Carli Morgana, Carboni Sara, Bondesan Giada. Gli allievi: Risi Jacopo, Bergagnini Pietro, Renner Filippo, Vaghi Lorenzo, Gasparinetti Musse, Dumont Elliot; Juniores F: Oltolini Francesca, Restelli Vittoria, Legnani Emma,Sostero Irene, Olivieri Sara, Forgione Carolina; Juniores M: Carnelli Matteo,Bertossi Christian, Di Trinca Edoardo, Seregni Davide, Carrara Matteo, Colombo Francesco.

Per il nuoto gli allievi: delfino: Rota Nicolo’, Pezzali Mirco, Clerici Filippo; dorso: Sostero Federico; rana: Matteucci Leonardo, Ricca Lorenzo, Rebussi Pietro; stile libero: Villa Giorgio, Castiglioni Leonardo, Fiondella Federico. Le allieve: selfino: Fiammeni Silvia, Vigano’ Gaia, Rusconi Giulia; dorso: De Vita Giorgia; rana: Di Mauro Veronica, Prete Delia, Romero Samira; stile libero: Carboni Sara, Borsani Lucrezia, Moldoveanu Andra. Juniores F: stile libero: Legnani Emma. Juniores M: dorso: Peloia Lorenzo; stile libero: Canti Alessandro, Peron Marco, Carnelli Matteo.

Per l’atletica le allieve: 100mt: Maglia Giorgia, Fiammeni Silvia, Bondesan Giada; 100 Hs: Carboni Anna, Danci Anna; 1000 mt: Carboni Sara, Copelli Irene, Carli Morgana; salto in alto: Antonioli Beatrice; salto in lungo: Monti Giulia Sara, Castello Sara, Re Ferre’ Elisa; getto del peso: Dell’acqua Alessia. Gli allievi: 100 mt: Dell’acqua Federico, Luraschi Marco, Scaglione Leandro; 100 hs: Della Martina Giacomo; 1000 mt: Meroni Michele, Berganini Pietro, Renner Filippo, Veronelli Emanuele (fase provinciale); salto in alto: Panzeri Alessandro, Festi Francesco, De Giorgio Riccardo; salto in lungo: Romagnoli Edoardo, Bocchiola Cesare, Barchiesi Giulio; getto del peso: Ripamonti Alberto, Corbetta Vittorio, Premoli Lorenzo. Juniores F: 100 mt: Cidu Beatrice, Baruffaldi Chiara, Giudici Sara; 1000 Mt: Oltolini Lara; salto in lungo: Forgione Carolina; getto del peso: Forcina Carlotta, Olivieri Sara (Fase Provinciale). Juniores M: 100 mt: Ida’ Fabrizio, Cappelletti Lorenzo, Moneta Giacomo; 1000 mt: Latino Luca, Colombo Francesco, Colmegna Gabriele; salto in lungo: Seregni Davide, Pantano Pietro, Monza Andrea; getto del peso: Fusetti Davide, Malinconi Mattia.

Premiati anche i donatori Avis: Ardemagni Luca, Rossi Giulio, Lazzini Carlo, Longo Nicola, Telloni Chiara, Bassi Alessandro, Arienti Bianca, Manzo Giorgia, Scollo Arianna, Carugati Alessia, Giudici Daniele, Menghini Sara, Pagani Gloria, Girola Chiara, Dato Daniele, Danci Alessandro, Brescancin Davide, Fusetti Silvia, Borroni Riccardo, Piacentini Michele, Restelli Camilla, Basilico Stefano, Crotti Francesca, Ceriani Sara, Dema Sara, Mian Vittoria, Barchiesi Bianca, Francescut Cinzia, Fanchini Elisa, Riva Alessandra, Ciccozzi Asia.