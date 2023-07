x x

LOMAZZO / SOLARO – Oggi alle 15.25 in via Cavour a Lomazzo è stato investito un giovane ciclista: il ragazzino, di 11 anni, è stato soccorso dalla pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù, subito accorsa, e dal personale di una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e con l’autolettiga è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco per tutti gli accertamenti del caso ed essere medicato di non gravi contusioni.

A Solaro stamane alle 7 scontro fra due automobili lungo la Saronno-Monza quasi al confine con Mombello di Limbiate: grande la mobilitazione dei soccorsi, oltre ai carabinieri sono arrivati i vigili del fuoco, l’auto-infemieristica e tre ambulanze, di Croce rossa Saronno, Croce viola e Croce azzurra di Caronno Pertusella. Tre le persone, ferita ma nessuna in pericolo di vita, trasportate negli ospedali Sant’Anna, San Gerardo di Monza e di Garbagnate Milanese sono una donna di 63 anni, un ragazzo di 19 anni ed un uomo di 73 anni.

(foto archivio)

