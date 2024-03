Città

SARONNO – Corteo pro Palestina e antimilitarismo in centro a Saronno, ieri pomeriggio.

Ha perso il controllo del Renault Trafic che stava guidando ed è finito fuori strada. Malgrado i tempestivi soccorsi e il rapido trasferimento all’ospedale di Legnano non ce l’ha fatta. Così è morto oggi sabato 2 marzo l’automobilista protagonista dell’incidente avvenuto poco prima delle 6 in via Mantegazza.

Un incidente si è verificato all’alba a Lomazzo in via Monte Rosa, quando un tir si è ribaltato dopo essere uscito di strada, fermandosi su un fianco. E’ successo intorno alle 6 del mattino.

Solaro, si è ribaltata nell’area verde accanto a via San Pietro l’auto di un 27enne solarese che fortunatamente è rimasto illeso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

03032024