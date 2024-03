Cronaca

LOMAZZO – Un incidente si è verificato all’alba a Lomazzo in via Monte Rosa, quando un tir si è ribaltato dopo essere uscito di strada, fermandosi su un fianco. E’ successo intorno alle 6 del mattino.

Il conducente del veicolo pesante, un uomo di 32 anni, è fortunatamente uscito dall’incidente quasi illeso e non è stato necessario il suo trasporto al pronto soccorso. Le squadre di soccorso, incluse l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e i vigili del fuoco, sono state prontamente dispiegate sul luogo per garantire la sicurezza della zona e procedere con la rimozione del tir. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti nell’incidente.

(foto vigili del fuoco: il tir ribaltato su un fianco a Lomazzo)

02032024