x x

SARONNO – Nella serata di oggi mrtedì 4 luglio il Gruppo Amatori Podismo di Saronno propone una gara podistica in notturna.

Dal Comune si annuncia che “per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, dalle 18 alle 22, nelle seguenti vie vigeranno i divieti di sosta e transito: via Trento, via Rovereto, via Don Volpi, via Togliatti, via Stoppani, via Balestrini, via Colombo, via Montoli, via Volta, via Carlo Marx, via Caduti di Cefalonia“.

L’iniziativa è “E…state correndo” che per la tappa odierna prevede il ritrovo alle 19 nei pressi dell’entrata del Parco del Lura in via Trento. Per ogni tappa sono premiati i primi 5 classificati: maschi e femmine, mentre i primi 3 atleti della classifica generale saranno premiati alla fine del circuito, che terminerà il 7 luglio a Garbagnate Milanese, al centro sportivo di via Monte Nero.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione