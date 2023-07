x x

SOLARO – È entrato in servizio sabato 1 luglio un nuovo agente al comando di polizia locale di via Mazzini. Si tratta di Giorgio Vicari, classe ’82, assunto tramite la procedura di concorso. Arrivato dopo cinque anni di esperienza a Garbagnate, il nuovo agente è stato inserito nell’organico ampliando lo stesso che oggi conta sette agenti, più il vice comandante ed il comandante.

Rileva Christian Talpo, assessore comunale alla polizia locale: “Dopo l’allargamento dei servizi con i pattugliamenti straordinari, l’apertura del nuovo sportello del lunedì al Villaggio Brollo e la programmazione dell’ampliamento della sede del comando, aggiungiamo un’altra unità al corpo personale della Polizia Locale di Solaro. Saliamo così a nove effettivi, compresi vicecomandante e comandante, con il chiaro obiettivo di garantire ancora maggior presenza sul territorio. Il prossimo passaggio sarà avviare i lavori di ampliamento della sede, per i quali è già stato stilato il progetto e ricavati spazi e finanziamenti, ma si attende il benestare della soprintendenza delle belle arti per procedere. Con gli ambienti rinnovati confidiamo di migliorare ulteriormente il servizio dato alla cittadinanza, anche grazie al consueto e infaticabile impegno degli operatori, che ringraziamo per l’importante lavoro che svolgono quotidianamente sul territorio”.

(foto: il vigile Giorgio Vicari con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Solaro)

