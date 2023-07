x x

SOLARO – Binda for children: la sagra della porchetta solarese torna il 7, 8 e 9 luglio per una manifestazione dedicata a tutti i componenti della famiglia.

Al centro sportivo Scirea sarà possibile passare tre serate gastronomiche con tante specialità a base di porchetta. Non mancherà il divertimento: per grandi e piccoli saranno disponibili attività e giochi per passare le serate estive in compagnia. Per i più piccoli saranno presenti anche ospiti speciali: il mago Dylan e la Compagnia Teatrale Gost animeranno la serata. In più, tutte le sere si ballerà sulle note della super baby dance, giocherà sui gonfiabili.

Il ricavato dell’evento sarà totalmente devoluto per “Ambulatorio dei Bambini.

(foto archivio)

