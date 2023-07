x x

SARONNO – Vittoria del Saronno in trasferta sul campo dell’Athletics Novara è finita 9-7 per i saronnesi ed è stata una partita decisamente combattuta, che è stata decisa soltanto all’ultimo inning quando, dunque, è stato il Saronno a poter esultare.

Per i saronnesi ancora un buon risultato ad una stagione nella quale la formazione del presidente Massimo Rotondo si sta togliendo parecchie soddisfazioni, ponendo le basi per il futuro. Per il Saronno un gruppo mediamente anche molto giovane, e quindi con notevoli margini di crescita.

(foto: tre giocatori del Baseball Club Saronno a margini di un incontro di questa annata. L’attuale stagione sta riservando parecchie soddisfazioni. I saronnesi hanno espugnato il diamente degli Athetics di Novara)

04072023