Tra le attività più longeve di Saronno c’è senz’altro anche Ferrario Assicurazioni, che può dire di aver superato i 100 anni.

La storia inizia negli Anni ’20 del Novecento con Cornelio Ferrario, impiegato comunale addetto ai passaporti e intermediario assicurativo molto conosciuto in Saronno proprio per la sua attività in Comune, tanto che Giuseppe Radice gli ha dedicato una poesia nel suo ultimo lavoro, intitolata “Cornelio, Saronno”.

Ad attestare l’attività dell’allora Villa Ferrario sita in via Monza (l’odierna via Roma), è un atto di proroga per una polizza emessa nel 1921 per un rischio incendio di un immobile, con un premio di ben 53,51 lire.

Nel corso degli anni Cornelio trasmette la passione alla figlia Angela Maria Ferrario, che alla morte del padre rileva l’attività e nel 1978 diventa agente – prima donna della compagnia – e avvia l’Agenzia di Assicurazioni lasciando la sede a Villa Ferrario. Angela, dopo 40 anni di carriera, passa il testimone alla figlia Maria Cornelia Proserpio, che nel 2017 decide di rilevare l’attività di famiglia.

Il Covid ha fermato le celebrazioni per questo anniversario ma adesso, dopo oltre 100 anni e le difficoltà legate alla pandemia, Ferrario Assicurazioni potrà celebrare insieme ai propri clienti questo storico traguardo nel pomeriggio del 5 luglio, nella sede dove è sempre stata per oltre un secolo.