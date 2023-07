x x

SARONNO – Tanti i saronnesi e non che si sono fermati al gazebo di Fratelli d’Italia domenica mattina in piazza Libertà.

“Continua il nostro percorso all’insegna della coerenza – spiegano dalla sezione saronnese – Noi non siamo mai stati con la sinistra. Da Roma a Saronno non abbiamo mai avuto rapporti e ribadiamo che non ne avremo. Non siamo stati abbagliati da proposte “indecenti” e manovre di palazzo. Anche a Saronno manteniamo la barra a dritta, facendo opposizione con il nostro stile. I cittadini e gli amici che e sono passati a trovarci hanno ribadito l’importanza della coerenza e di non aver rapporti con chi nella vecchia e nuova politica è interessato solo al potere” .

Insomma nel corso della mattinata si è parlato di temi nazionali ma anche e soprattutto di argomenti locali: “Molte le critiche all’amministrazione Airoldi e a chi oggi la supporta. Saremo naturalmente su fronti opposti rispetto alle forze politiche che hanno scelto e supportato il sindaco di centrosinistra. Come direttivo vogliamo creare un fronte comune con tutte quelle forze che vogliono un cambiamento in città e non si ritrovano nelle scelte dell’amministrazione Airoldi”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione