SARONNO – I volontari del gruppo comunale di protezione civile sono entrati in azione lo scorso fine settimana per l’ennesima pulizia del letto del torrente Lura. Ancora una volta gli “angeli custodi del torrente Lura” come è ormai noto il gruppo si sono rimboccati le maniche per ripulire il letto del torrente e gli argini dai rifiuti e dalle piante “portate” dall’acqua in occasione delle piene legate alle piogge nel comasco.

Così sabato mattina i volontari hanno organizzato un intervento di pulizia all’altezza del lungo Lura in via Roma all’altezza del ponticello. Un’attività che si inserisce nel progetto che prevede la pulizia dal tratto di torrente che va da via Tommaseo fino al ponte di Fnm di via Reina. Al momento i volontari sono arrivati al ponte di via Marconi.

In alveo, oltre ai soliti rifiuti ritrovati (prontamente rimossi e conferiti allo smaltimento) si è rinvenuta anche un’arma ben custodita in una scatolare per il trasporto. L’arma, malgrado la valigetta fosse chiusa, era completamente coperta di terra. Sono stati comunque allertati i militari dell’Arma dei carabinieri che hanno confermato, dopo i dovuti accertamenti, che l’arma era una scacciacani. Sarà ovviamente smaltita come gli altri rifiuti recuperati anche perchè inutilizzabile.

