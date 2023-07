x x

TERNI – Si è svolto a Terni in Umbria il campionato nazionale assoluto di nuoto agonistico Fisdir, dal 29 giugno al 1 luglio. Alla manifestazione ha partecipato anche la saronnese Noemi Giudici (tesserata per la società Ice Club di Como) che ha conquistato il titolo di campionessa italiana nei 100 e 200 farfalla e un meritato sesto posto nei 200 stile libero. Dunque, una trasferta in centro Italia decisamente soddisfacente per la giovane atleta.

(la grafica con la quale è stata celebrata la vittoria di Noemi Giudici nei 100 e 200 farfalla; al recente campionato italiano assoluto di nuoto agonistico Fisdir. La saronnese, tessera per il comasco Ice club, ha conquistato anche il sesto posto nei 200 metri stile libero)

