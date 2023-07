x x

SARONNO – Partono stasera, in concomitanza con i saldi, le aperture serali dei negozi organizzati dal Duc distretto urbano del commercio con Confcommercio e l’Amministrazione comunale.

Da oggi insomma vetrine accese, saracinesche alzate e negozi aperti per fare acquisti “accompagnati anche da intrattenimenti musicali negli pubblici esercizi del centro”. Si parte stasera con evento organizzato da Radiorizzonti al Tumbler con un dj set a partire dalle 19.

L’Amministrazione ha provveduto a riorganizzare la raccolta differenziata per evitare che negli angoli delle strade e sotto i portici siano esposti sacchi con le diverse frazioni di privati ed attività commerciali.

Fino al 4 agosto le modalità di ritiro dei rifiuti nell’area del centro cittadino cambiano così che non vengano esposti rifiuti in strada nelle serate del giovedì.

Tutte le utenze, domestiche e non domestiche aderenti e non aderenti all’iniziativa,

ubicate nelle vie interessate, appartenenti alla zona 1 della raccolta dei rifiuti, dovranno esporre le frazioni umido, carta e cartone, plastica e lattine esclusivamente il venerdì da mezzanotte alle 8. Pertanto si richiede di non esporre alcuna frazione di rifiuto nel corso della giornata di giovedì.

Ad essere interessati dalla variazioni sono corso Italia, piazza A. d’Italia, via Solferino (tratto compreso nella ZTL), piazza Libertà, piazza La Malfa, via P. Micca (tratto compreso nella ZTL), via Mazzini, vicolo Pozzetto, viia Roma (tratto compreso nella ZTL), via Garibaldi, vicolo S. Marta, via Taverna, via Portici, vicolo Castellaccio, via S. Giacomo, piazza Indipendenza, via Genova, via L. Caronni, piazza Riconoscenza, via Cavour, via Verdi, piazza Avis/V. del Sangue, vicolo del Caldo, piazza A. de Gasperi, vicolo del Freddo, via S Cristoforo, piazzetta Schuster, vicolo del Lino, vicolo Scuole e via P. L. Monti.

