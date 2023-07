x x

GERENZANO – “Informiamo i cittadini che è stata segnalata la presenza nel nostro comune di truffatori dello specchietto, che, fingendo la collisione tra auto, rivendicano il presunto danno subito dalla rottura del proprio specchietto”. Lo fa sapere l’Amministrazione civica gerenzanese, con una nota.

Ricordano dal Comune: “I truffatori chiedono il risarcimento del danno in denaro contante, evitando trafile burocratiche e la compilazione della constatazione amichevole o convenzione indennizzo diretto, il Cid. Se dovesse succedere, non consegnate denaro ma chiamate le forze dell’ordine al numero unico per le emergenze ovvero il 112, o la polizia locale ai numeri 0296399128 o 3473615414; oppure i carabinieri del comando di Saronno al numero 0296367000 o quelli di Cislago al numero 0296382263”.

Di episodi simili sono già avvenuti in zona, come a Saronno, e generalmente i malintenzionati si sono immediatamente dileguati non appena la loro “vittima” ha contattato telefonicamente le forze dell’ordine.

(foto archivio)

