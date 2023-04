x x

SARONNO – La parola magica? “Chiamiamo la polizia locale” ed ecco che quel insistente automobilista, che lamentava danni allo specchietto, ha fatto subito dietrofront riguardo ad ogni richiesta risarcitoria e se n’è immediamente andato. Il fatto è accaduto nella mattinata dell’altro giorno in via Bergamo, l’arteria che conduce dalla zona ospedaliera alla periferia est saronnese. Al volante della propria utilitaria un saronnese ha udito un rumore insolito, e poi ha visto un automobilista che gli faceva segno di accostare. Copione già andato in scena molte volte, anche nella zona: lo sconosciuto diceva di essere stato speronato, e mostrava uno specchietto un po’ malconcio; d’altra parte il saronnese non si era accorti di niente e dubitava che l’incidente avesse davvero avuto luogo, anzi l’insistenza dello sconosciuto per farsi dare qualche soldo come risarcimento è apparsa decisamente sospetta.

“Bene, chiamiamo la polizia locale e facciamo rilevare il sinistro”, poche parole sono state sufficienti perchè lo sconosciuto si allontanasse immediatamente senza più chiedere nulla.

