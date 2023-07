x x

SOMMA LOMBARDO – Alla villetta a luci rosse ci andavano in tanti da tutta la zona: si trova a Somma Lombardo e vi ha fatto irruzione la polizia di Stato del commissariato di Gallarate. La proprietaria dello stabile, che gestiva quella che era una vera e propria casa di appuntamenti, è stata demunciata a piede libero; nell’abitazione si prostituivano quattro donne, italiane e brasiliane ed al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine è stato trovato anche un imbarazzato cliente.

Com’erano le stanze

L’intervento delle forze dell’ordine nel pomeriggio dell’altro giorno, a insospettire era stato nei giorni precedenti l’andirivieni nel caseggiato. Nelle stanze c’erano materassi sui pavimenti, bagno, e non mancavano gli asciugamani. Trovati anche tanti preservati, e sex toys.

Siti di incontri

Dalle prime informazioni reperite dalle “lavoratrici” e dai clienti è emerso come di fatto quella casa di appuntamenti fosse gestita dalla proprietaria dell’immobile la quale, pur non prostituendosi, sfruttava quelle donne pretendendo da loro il 30% per ogni prestazione sessuale; la maitresse, in cambio, oltre a concedere loro la disponibilità del luogo ove poter esercitare la prostituzione ed a mettere a disposizione tutto l’occorrente, si occupava di gestire i siti d’incontri, gli appuntamenti e di ricevere direttamente e preventivamente i soldi della prestazione, già decurtati del 30% in ragione del suo illecito tornaconto.

(foto: una delle stanze della casa a luci rosse)

07072023