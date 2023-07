x x

Una serata di grande successo ha dato ufficialmente il via ufficiale alla Misinto Bierfest 2023, tradizionale evento organizzato da GAM E20 nel comune brianzolo. Ad inaugurare la 26^ edizione dell’evento brianzolo, come da tradizione, l’apertura della botte da parte del sindaco Matteo Piuri.

Sul palco giovedì 6 luglio, insieme a Fabio Mondini, presidente di GAM E20, erano presenti l’on. Fabrizio Sala, il sindaco di Misinto Matteo Piuri, Federica Parodi (responsabile commerciale nord ovest Kulmbacher) e Giuliana Valcavi (Direttore de Il Mondo della Birra).

Dopo l’apertura della botte la serata è entrata nel vivo tra musica, brindisi tra amici e piatti tipici tedeschi.

La Misinto Bierfest continuerà tutte le sere fino al 16 luglio al Mönchshof Stadl, area feste di 2500 metri quadrati capace di accogliere oltre 2mila persone al coperto.

La prima serata della Misinto Bierfest 2023 è stata anche l’occasione per presentare la Birra dell’Autista. Si tratta della nuova specialità alla spina con una gradazione alcolica inferiore allo 0.5%. La Birra dell’Autista consente, dunque, a tutta la compagnia di amici, anche a chi che deve guidare alla fine della serata, di vivere la Misinto Bierfest sorseggiando un grande prodotto Kulmbacher. Nello specifico si tratta di una Mönchshof Naturtrübs Alkoholfrei, naturalmente torbida e non-filtrata, con un gusto tipico delle birre della Franconia.

“La prima serata è stata un grande successo e si prospettano numeri importanti nel weekend- ha affermato Fabio Mondini, presidente di GAM E20-. L’apertura della botte è stata emozionante come ogni anno e ha dato il via a un’edizione speciale. Voglio, infatti, ricordare che per la prima volta abbiamo la straordinaria presenza dell’associazione delle Donne della Birra.

Non solo. La Birra dell’Autista ha avuto un grande successo già nel corso della prima sera. La curiosità di degustare un prodotto Kulmbacher a gradazione alcolica prossima allo zero, era, evidentemente, tanta.

Siamo solo all’inizio. La festa prevede in totale 11 serate di spettacoli, birra, prodotti gastronomici bavaresi e divertimento. Un grazie ai circa 70 volontari che, anche quest’anno, hanno accolto il nostro invito a prestare servizio nel corso della manifestazione. Voglio sottolineare infine anche la presenza dei più giovani che prestano servizio alla Bierfest grazie alla collaborazione con le scuole alberghiere”.

Le novità dell’edizione 2023

L’associazione “Le donne della Birra” è presente con un corner dove vengono organizzati eventi di intrattenimento e divulgazione legati al mondo della birra. Non solo. L’associazione si occupa anche di degustazioni mirate all’abbinamento cibo/birra.

Anche per l’edizione del 2023 la cucina è guidata dalla Federazione italiana cuochi associazione cuochi Brianza, associazione provinciale cuochi Como e dipartimento solidarietà emergenze FIC che garantiscono la qualità e la coerenza rispetto alla tradizione bavarese dei piatti serviti alla Misinto Bierfest.

Misinto Bierfest, la beneficenza

Parte del ricavato della festa verrà devoluto, come ogni anno, a progetti per il Comune di Misinto. Una tradizione a cui gli organizzatori di GAM E20 sono particolarmente legati. Nel corso delle 25 passate edizioni della Misinto Bierfest sono stati finanziati per oltre 350 mila euro importanti interventi come l’allestimento delle ambulanze della Croce Rossa delle Alte Groane con macchinari di ultima generazione, l’acquisto di un furgone per il trasporto delle persone con disabilità e degli anziani, la fornitura di attrezzature ludiche per i parchi giochi cittadini, la realizzazione di due nuove aule scolastiche, la manutenzione del verde di un’area della zona delle scuole e l’acquisto delle lavagne Lim per la scuola primaria di Misinto.