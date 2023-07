x x

TURATE – Battuta nel bosco attorno allo svincolo fra autostrada A9 e Pedemontana, alla periferia di Turate in via Como, dove ieri mattina alle 8.30 è stato trovato un ventenne nordafricano in fin di vita, dopo essere stato picchiato selvaggiamente e forse anche ferito con un coltello. E’ ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco.

Sul posto per i sopralluoghi – l’ipotesi è che il giovane sia stato malmentato nel bosco (dove talvolta si appostano gli spacciastori di droga) e che poi abbia raggiunto la strada per chiedere aiuto – sopno intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cantù ed anche i Cacciatori; è stato eseguito in controllo nelle vicine aree boschive ed è stato rinvenuto un bivacco dello spaccio c’era anche un po’ di droga oltre a sedie, cibo, anche un telefono cellulare abbandonato.

Proseguono le indagini per chiarire i contorni dell’accaduto e se possa trattarsi di un regolamento di conti, si sta anche cercando di identificare il ferito, privo di documento e che per ora non è in grado di parlare.

(foto archivio)

08072023