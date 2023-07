x x

SARONNO – Corruzione obitorio Saronno: al processo si alza il velo.

Aperta la prima botte: con un prosit è partita l’iconica Misinto Bierfest: la festa proseguirà fino al 16 luglio.

La famiglia dell’ambasciatore d’Italia ucciso in Congo, Luca Attanasio, ha accettato la proposta di risarcimento da parte dell’Agenzia Pam delle Nazioni unite: due funzionari dell’ente sono a processo a Roma per non avere previsto le adeguate misure di sicurezza per l’ambasciatore durante la sua missione umanitaria per visitare alcune zone nell’est del Paese africano, quando c’era stato l’agguato e la sparatoria letale.

Gerenzano, truffa delle specchietto: il Comune mette in guardia. Si è verificato un episodio di questo tipo in paese.

08072023