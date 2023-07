x x

SARONNO – Addio all’amatissima skyline di Saronno realizzata con i monumenti cittadini firmata da Andrea Sgarzi e al colore azzurro: per il Saronno Sette, informatore comunale è tempo di un nuovo restyling.

Per vedere la nuova grafica dell’informatore comunale è necessario cercarlo in forma cartacea in Municipio o nei punti di distribuzione in città. Malgrado abbia debuttato ieri venerdì 7 luglio al momento, sabato 8 luglio, non è disponibile ne sul sito del comune ne si parla della novità sulle pagine social del Comune. Il sindaco Augusto Airoldi ne aveva annunciato con orgoglio la novità nell’ultimo appuntamento degli incontri “Partecipiamo” con i cittadini.

Quali sono le novità? Oltre alla nuova testata, dove torna il colore rosso (scelto anche dall’ex sindaco Luciano Porro e sostituito in un successivo restyling dal successore Alessandro Fagioli che aveva optato per l’azzurro con un richiamo ai colori della città) l’informatore è realizzato su carta riciclata ha cambiato formato e aumentato il numero di pagine. E’ rimasta la scelta di incaricare una società della stampa e pubblicazione con la gestione diretta da parte della stessa della raccolta pubblicitaria che servirà per finanziare la stampa. Anzi il primo cittadino ha annunciato anche le novità permetteranno anche “qualche risparmio sul fronte economico”.

Confermata l’ultima costruzione dell’informatore che prima degli appuntamenti dà spazio alle notizie dell’Amministrazione con la prima pagina interamente dedicata all’intervento del sindaco Augusto Airoldi. Confermato lo spazio dedicato a Radiorizzonti, ai cinema cittadini e al teatro Giuditta Pasta.

