x x

GERENZANO – E’ stato catturato in Libano Bartolo Bruzzaniti, per gli investigatori sarebbe un boss della ‘ndrangheta ed a lui avrebbe fatto riferimento il capannone alla periferia di Gerenzano dal quale sarebbe passate ingenti partite di cocaina, in arrivo dall’Olanda. Di ieri la notizia dell’arresto di Bruzzaniti che inizialmente, a quanto pare, si era rifugiato in Costa d’Avorio per sfuggere alle manette, e poi appunto in Libano, a Jounieh; lo cercava la Dda di Milano.

La vicenda che lo riguarda è quella emersa ad inizio maggio di quest’anno con la maxi operazione antidroga della Direzione distrettuale antimafia e della Guardia di finanza di Milano chiamata Money delivery.

A Gerenzano secondo quanto emerso dalle indagini si trovava il deposito e centro di smistamento di due associazioni criminali legate all’ndrangheta. Sono stati oltre 700 chilogrammi di sostanza stupefacente soprattutto cocaina quelli che sono passati dal capannone ufficialmente intestato ad una ditta di traslochi. L’attività è stata scoperta nell’ambito della maxi operazione che ha visto finire in carcere 38 persone tra cui una di Caronno Pertusella, una di Cislago e una di Busto Arsizio. Complessivamente i capi d’imputazione sono stati 65 per 40 persone.

08072023