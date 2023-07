x x

SARONNO – Non c’è due senza tre recita il noto adagio che si è concretizzato anche in via Manzoni dove per la terza volta, in tre mesi, si è registrato un cedimento dell’asfalto. Ieri pomeriggio una nuova voragine nella trafficatissima arteria nel tratto che collega via Roma con via Marconi.

Automobilisti allarmati hanno chiamato, insieme anche a qualche passante, il comando di piazza Repubblica della polizia locale che ha provveduto a segnalare il cedimento alla reperibilità e ai tecnici di Alfa che si occupano della rete idrica cittadina. Proprio le squadre dell’srl si sono occupate degli ultimi due interventi.

Il primo cedimento di quest’anno è stato il 17 maggio scorso e il secondo intorno al 19 giugno. In entrambi i casi l’arteria era stata in parte chiusa dal traffico per qualche giorno per permettere le opere di manutenzione.

