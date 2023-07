Ceriano Laghetto: via al nuovo servizio WhatsApp Info biblioteca

CERIANO LAGHETTO – E’ stato attivato già da qualche giorno il nuovo servizio di messaggistica dedicata “Info Biblioteca” che consente di restare sempre aggiornati sulle numerose iniziative organizzate dalla Biblioteca civica di Ceriano Laghetto.

La modalità di iscrizione, assolutamente gratuita, è semplicissima. Una volta installata l’applicazione di messaggistica WhatsApp, occorre registrare sulla propria rubrica il numero 3281349007, assegnando un nome specifico per il servizio. A quel punto, basterà inviare il messaggio “Attiva Notizie Biblioteca” per essere automaticamente iscritti al servizio e iniziare a ricevere le informazioni riguardanti iniziative, laboratori, eventi vari organizzati dalla biblioteca comunale di Ceriano Laghetto.

“La nostra biblioteca propone continuamente appuntamenti e iniziative per tutte le età, dai più piccoli ai più grandi, dalle presentazioni di libri alle letture animate, dai corsi alle mostre, agli eventi – ricorda l’assessore alla Cultura, Romana Campi – Per questo abbiamo deciso di allargare le possibilità di coinvolgimento dei cittadini, utilizzando anche un servizio specifico di segnalazione attraverso messaggistica WhatsApp, che può essere attivato da persone interessate a questo genere di iniziative, così da poter essere informati per tempo e considerare l’opportunità di partecipazione”.

(foto archivio: la biblioteca di Ceriano Laghetto)

