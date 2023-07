x x

MOZZATE – Incidente stradale ieri mattina lungo l’ex statale Varesina all’altezza di Mozzate, nella zona alla intersezione con via Pertini, dove c’è una rotatoria. E’ stato investito un ciclista, un uomo di 83 anni. Erano le 9.15 e subito sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Cantù sono accorse l’auto-infermieristica, l’ambulanza della Croce rossa di Tradate ed è anche arrivato l’elisoccorso di Como.

Il paziente è stato quindi trasportato all’ospedale di Castellanza, ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo di vita, al momento del ricovero. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e chiarire anche le eventuali responsabilità del sinistro.

(foto archivio: elisoccorso in servizio nella zona)

08072023