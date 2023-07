x x

CARONNO PERTUSELLA – Continua incessante la campagna acquisti della Caronnese, volenterosa di approntare una rosa importante per la sua prima squadra che parteciperà al campionato di Eccellenza la prossima stagione sportiva 2023-2024. E’ ufficiale l’arrivo in squadra di Raffaele Rosato, arcigno difensore centrale di grande esperienza.

Rosato, classe 1993, arriva in Caronnese dopo aver vestito in 144 gare ufficiali le maglie di importanti club quali U.S. Lecce, Taranto, Savona, Gallipoli, Nardò, Lanusei, Stresa, Romentinese e Cerano e RG Ticino, a cavallo tra Serie C, D e Eccellenza.

“Sono contentissimo di far parte della Caronnese e sono sicuro che sarà un anno speciale il prossimo: c’è tanta voglia di fare bene e spero di dare il mio contributo per raggiungere un importante obiettivo finale”, queste le prime parole di Raffaele Rosato pronto dunque a vestire la casacca rossoblù.

(foto: Raffaele Rosato, neo giocatore della Caronnese calcio che si prepara al campionato di Eccellenza)

08072023