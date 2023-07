x x

CISLAGO / SOLARO / LIMBIATE – Diversi incidenti la scorsa notte sulle strade della zona. Alle 22 a Cislago in via Cesate Battisti, tratto locale dell’ex statale Varesina, scontro fra due automobili: una donna di 40 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata soccorsa da una ambulanza del Sos Mozzate, non ha comunque riportato gravi conseguenze.

A Limbiate alle 21.40 in via 8 marzo per una caduta dalla bicicletta è stata medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Desio un uomo di 48 anni, non è apparso in gravi condizioni.

In precedenza, a Solaro alle 9 in via Volta è stato investito un ciclista: l’uomo, di 63 anni, è stato medicato direttamente sul posto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

09072023