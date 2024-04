Città

SARONNO – Palazzo Visconti di Saronno pieno di clandestini, blitz di polizia locale e carabinieri.

Vandali in azione a Rovello Porro, è stata vandalizzata la casetta dei libri. A darne comunicazione i volontari dell’associazione Ave, che si occupano di tali strutture posizionate in paese per favorire le lettura.

Che spavento ieri a Cislago, dove una bimba di 4 anni è stata urtata da un’automobile in transito. E’ successo alle 8.30 in via Cavour, sono immediatamente accorso i carabinieri della locale stazione, che si trova nelle vicinanze, ed è avviata l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago.

Nel Parco Pineta fra Tradate e Appiano Gentile, in zona di spaccio e prostituzione, è stata ferita una prostituta di origine nigeriana, raggiunta all’addome da un colpo di pistola; è in gravi condizioni.

