SURREY – Dopo la cancellazione del volo ed un interminabile viaggio verso il Canada, prima dell’inizio ufficiale della Canada Cup a Softball City, Surrey, l’Italia ha superato l’Australia A nella gara di preparazione. Da oggi, lunedì 10, si fa sul serio.

La Nazionale italiana ha sconfitto 7-3 la formazione australiana nell’amichevole che precede l’inizio della Canada Cup, prestigioso torneo internazionale in programma dal 10 al 16 luglio a Surrey, che quest’anno funge da prologo di lusso alla Coppa del Mondo, in scena in Europa nella seconda metà del mese con i tre Group Stage di Valencia, Dublino e Friuli Venezia Giulia. L’Italia di Pizzolini farà il suo debutto nella Canada Cup 2023 a Surrey, British Columbia, contro il Giappone lunedì 10 luglio alle 18:30 italiane.

Le azzurre tornano in campo martedì 11 luglio alle 21 contro le padrone di casa del Canada.

Doppio incontro giovedì 13 luglio. La prima sfida contro Tc Colorado inizia alle 16, quindi alle 21 contro la Grecia. Il Team Italia conclude il round robin venerdì 14 luglio con altre due partite. La prima alle 18.30 contro l’Australia A, prima della notturna contro il Messico con il primo lancio previsto per le 23.30. I playoff della Canada Cup iniziano sabato 15 luglio e terminano domenica 16 luglio con la finale per il titolo che si svolgerà alle 21 (ET).

Nell’Italia ci sono Fabrizia Marrone, Alessandra Rotondo, Alice Nicolini e Giulia Longhi dell’Inox Team Saronno e Melany Sheldon della Rheavendors Caronno.

(foto: l’Italia del softball a Surrey per la Canada cup 2023)

