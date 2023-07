x x

ROVELLO PORRO – Premio last minute per “La lingua del Girasole”: il concorso di aforismi che ogni anno l’associazione Helianto di Rovello Porro promuove. L’iniziativa “Last minute” prevede la possibilità di vincere un il premio “Pulcino Elefante” delle passate edizioni e, più nello specifico un pulcino dal titolo “Ricami”, realizzato nel 2018 con un’opera originale dell’artista Chiara Duzzi per celebrare la vittoria di Ivano Baglioni.

A vincere il premio speciale sarà lo scrittore del 750esimo aforisma, così come descritto sul sito del concorso di aforismi www.lalinguadelgirasole.com. Vitale alla partecipazione al concorso è il rispetto della regola limite di 200 caratteri per aforisma e il pagamento di una simbolica quota di iscrizione, dal costo di 1 euro, che servirà ad aiutare Helianto nelle sue attività culturali.



Il vincitore del concorso La Lingua del Girasole, oltre a ricevere un premio di 200 euro, sarà pubblicato da Edizioni Pulcino Elefante (accompagnato da opere di Alberto Casiraghy).

