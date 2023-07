x x

E’ successo alle azzurre del softball

SARONNO – Una odissea durata oltre due giorni, non capita solo a chi si sposta – in questo periodo di particolare “congestionamento” vacanziero degli aeroporti ma pure a chi si posta per altri motivi, come la Nazionale italiana di softball che da Malpensa l’altro giorno si stava trasferendo a Vancouver, sulla costa pacifica del Canada, per partecipare alla prestigiosa Canada cup. In aeroporto la brutta notizia, volo per il Canada cancellato ed una giornata da trascorrere in un hotel del Legnanese, ovviamente messo a disposizione dalla compagna aerea, in attesa di trovare soluzioni alternative. Che sono state particolarmente “impegnative”: volo da Milano a Montreal, tappa da Ottawa e finalmente l’arrivo a Vancouver dopo un viaggio davvero interminabile. E non ancora finito in quel momento, visto che il passaggio successivo è stato quello di andare a Surrey, la città – di 400 mila abitanti – della Columbia britannica che ospita la manifestazione.

Nell’Italia una nutrita presenza saronnese: fra le convocate ci sono le saronnesi Giulia Longhi, Alessandra Rotondo, Alice Nicolini e Fabrizia Marrone, l’ex saronnese Andrea Filler (che era già in America) e Melany Sheldon della Rheavendors Caronno.

Programma e orari del torneo

Alla fine, è andato tutto per il meglio con le “azzurre” a potersi rilassare un po’ in hotel. La Canada cup è inizia lunedì 10 luglio, per le italiane è prevista la sfida con il Giappone alle 15.30 pomeridiane ora locale (-8 ore in Italia dunque alle 7.30 del mattino); martedì 11 Italia-Canada alle 18 sempre ora locale; mercoledì 12 Italia-Israele alel 11.30; giovedì 13 Colorado-Italia alle 13 e Italia-Grecia alle 18; venerdì 14 Italia-Australia alle 18 e Messico-Italia alle 20.30; sabato 15 e domenica 16 le finali.

(foto: il gruppo delle atlete saronnesi in aeroporto)

