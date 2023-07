x x

MOST – Intossicazione alimentare per diverse atlete della selezione della Lombardia, comprendente anche giocatrici del Saronnese, impegnata nei giorni scorsi a Most in Repubblica ceca per le finali europee della “senior league”, torneo giovanile (sino ai 16 anni) che si sviluppa in ambito mondiale. Diverse atlete, sia della Lombardia che della rappresentativa olandese, si sono sentite male, alcuni hanno anche avuto bisogno di cure mediche, anche se poi tutte si sono riprese ed ora stanno bene. Le autorità sanitarie locali hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto.

Per la cronaca, il successo nella finalissima è andato poi alla rappresentativa della Repubblica ceca, 13-3 su quella lombarda, qualificandosi quindi per le finali mondiali previste ad agosto negli Stati Uniti d’America.

(foto: la Lombardia a Most in Repubblica ceca)

11072023