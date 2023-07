x x

CHOMUTOV – La Lombardia di Little League Softball ha trionfato nel girone di qualificazione in Repubblica Ceca e potrà volare alla Little League Softball World Series a Greenville, North Carolina. Decisivo il successo in finale contro la Boemia (6-3).

A Chomutov, in Repubblica Ceca, vince infatti la Lombardia U12 nel girone di qualificazione euro-africano per la Little League Softball World Series. Le giovani lombarde hanno infatti vinto la finale contro la Boemia (6-3 il risultato finale) staccando così il biglietto per il torneo finale che si terrà a Greenville, North Carolina, negli Stati Uniti dal 6 al 13 agosto.

Nella cornice di uno splendido impianto sportivo con gli spalti gremiti di tifosi, la Lombardia guidata da una strepitosa Manuela Mingrone in pedana centra il sogno americano. Nonostante una difesa non precisa come di consueto, l’attacco Lombardo non delude e mette subito sotto pressione gli avversari ad ogni attacco sino al successo finale.

“Ancora non ci crediamo, lacrime di gioia e pelle d’oca per l’emozione non riescono ad abbandonarci – il commento delle ragazze e dello staff che le ha guidate – il sogno è diventato realtà”. Il cammino della Lombardia, che si era aperto con un ko contro la Boemia nella giornata inaugurale di mercoledì, non ha poi più conosciuto la parola sconfitta: quattro vittorie consecutive sino alla rivincita proprio contro le padrone di casa nell’atto finale. Nel 2022 fu un’altra compagine italiana, questa volta proveniente dall’Emilia-Romagna. a partecipare alla Little League World Series Softball.

