x x

MISINTO – È stata una mattinata intensa, di emozioni, di amicizia e di momenti di vera condivisione. La Giornata della Famiglia della Misinto Bierfest ha avuto il tradizionale successo con numeri importanti. All’evento, che ogni anno viene organizzato per la prima domenica della Misinto Bierfest, ha preso il via il 9 luglio al mattino con la Messa celebrata sotto al tendone del Monchshof Stadl da don Andrea Feltri di Gorlago (BG).

“La Giornata della Famiglia rappresenta un appuntamento fondamentale della Bierfest- ha commentato il presidente di Gam E 20 Fabio Mondini-. È il momento principale di condivisione e di amicizia con le associazioni e con i più piccoli. Quest’anno, in particolare, abbiamo visto una grande partecipazione e questo non può che riempirci di orgoglio.

Un grazie sentito alle associazioni, ai volontari e alle tante famiglie che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito a prendere parte alla tradizionale Giornata della Famiglia. Un ringraziamento particolare ai ragazzi della scuola alberghiera Ballerini per la partecipazione a titolo volontario alla manifestazione e al Dse Lombardia”.

Al termine della celebrazione c’è stata la benedizione da parte di don Andrea del nuovo pulmino comprato dal Comune per il trasporto degli anziani e delle persone con disabilità affidato dall’associazione Marcello Candia.

Presente anche il sindaco di Misinto Matteo Piuri.

“Un ringraziamento sentito da parte dell’Amministrazione comunale – ha affermato il sindaco Matteo Piuri– va all’associazione Marcello Candia per il grande supporto che garantisce alla nostra comunità tramite i servizi che organizza. Come Comune abbiamo voluto organizzare questo momento di inaugurazione ufficiale del pulmino nel corso della Giornata della Famiglia proprio per sottolineare l’importanza della solidarietà e dell’inclusione a livello territoriale”.

A seguire si è tenuto il pranzo con le associazioni del territorio attive nell’ambito della disabilità. L’edizione 2023 della Giornata della Famiglia ha visto l’adesione di 12 associazioni della zona per un totale di circa 220 persone.

Il pranzo è stato offerto da Gam E20, associazione che da 26 edizioni organizza la Misinto Bierfest. In cucina, a coordinare i lavori, è stata la Federazione Italiana Cuochi Monza e Brianza e Como.

Obiettivo di Gam E20 quello di far crescere sempre di più la Giornata della Famiglia portandola a diventare uno degli appuntamenti più partecipati in assoluto della Misinto Bierfest.

Alla Giornata della Famiglia 2023 della Misinto Bierfest hanno preso parte le associazioni: Il Sorriso dell’anima di Cesano Maderno, l’Abbraccio di Meda, Penna Nera di Mariano Comense, l’Oasi Birago di Birago di Lentate, la Comunità Sole e Luna di Desio, CLS di Saronno, l’Ancora di Paderno Dugnano, il CDD il Faro, la cooperativa Il Seme di Lazzate, IAL di Saronno e Casa Agape.

Gam E20 ha annunciato una donazione a tutte le associazioni intervenute come sostegno per le attività. Lo stanziamento complessivo è di 5mila euro che verranno suddivisi per le associazioni intervenute alla Giornata della Famiglia.

La Misinto Bierfest proseguirà fino a domenica 16 luglio tutte le sere sotto al tendone del Monchshof Stadl di via Marconi a Misinto. La festa è accompagnata da musica e concerti. I cancelli della Bierfest aprono tutti i giorni alle 19.30.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione