SARONNO – Vision Distibution invita i lettori de ilSaronno alla proiezione che si terrà mercoledì 19 luglio a Cerro Maggiore alle 20,30.

Per avere un invito valido per due persone per l’anteprima del film “Cattiva coscienza” che si svolgerà a The Space in via Turati, 72 Cerro Maggiore alle 20:30 mercoledì 19 luglio, è sufficiente inviare un whatsapp al + 39 3202734048 con scritto “cattiva”.

Per accedere all’anteprima è sufficiente presentarsi con un po’ di anticipo in biglietteria, chiedere dell’anteprima e comunicare il codice che verrà inviato.

Cattiva Coscienza è un film di Davide Minnella, con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli, Beatrice Grannò, Giovanni Esposito, Caterina Guzzanti, Gianfranco Gallo, Alessandro Benvenuti, Francesco Motta e con Drusilla Foer.

La trama

La coscienza di un uomo è il suo bene più prezioso. Quello che gli uomini non sanno, però, è che le loro coscienze abitano un mondo parallelo al nostro. E se le cose da noi non vanno granché bene, non è che di là, nel Mondo Altro, si stia meglio.

Le coscienze sono scoraggiate, demotivate, inascoltate. Tutte, tranne una. Otto è la migliore coscienza d’Italia perché Filippo, il suo ‘protetto’, lo segue ciecamente, garantendogli punteggi clamorosi. Almeno finché, alla vigilia del suo matrimonio, Filippo si scopre represso, e decide di disobbedire alla sua coscienza, perché si è innamorato di un’altra, una ragazza di nome Valentina, che gli ha fatto perdere la testa.

Otto non ha altra scelta che scendere sulla Terra per farlo tornare in sé e non perdere la meritata promozione. Peccato che, da vicino, il confine tra Bene e Male sia molto più difficile da vedere: fare gli Esseri Umani è un lavoro complicatissimo, soprattutto se c’è di mezzo l’amore.

