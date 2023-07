x x

GERENZANO – E’ arrivato il distributore automatico di prodotti farmaceutici: lo ha collocato la farmacia comunale nei pressi della propria sede, in di via I maggio.

“Si trova – spiegano dal Comune – sul lato di via Alfieri. Mette a disposizione circa 100 prodotti farmaceutici come quelli per medicazione, dispositivi medici, profilattici, bendaggio, detergenti e disinfettanti, integratori, e non farmaci. L’impianto è posto all’esterno della farmacia stessa, utilizzabile 24 ore. È possibile pagare con monete, banconote o bancomat”. Per il momento però non viene accettata la carta credito. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 029681531.

(foto: l’impianto collocato in via I maggio; resta in funzione 24 ore al giorno, tutti i giorni)

11072023