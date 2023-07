x x

LIMBIATE – E’ il cugino di Arnold Selishta il ragazzo il 23 anni arrestato dai carabinieri per l’incidente avvenuto nella notte fra venerdì e sabato scorso nei pressi di piazza Tobagi di Limbiate dove una Range Rover ha centrato in pieno la rotonda e si è incendiata; Arnold aveva perso la vita mentre il giovane che era al volante nell’immediatezza si era allontanato.

Secondo i carabinieri, che lo hanno presto rintracciato, portato in caserma, interrogato e poi sottoposto a fermo, al volante c’era appunto il cugino, anche lui originario dell’Albania ma residente a Londra nel Regno Unito e da pochi giorni in Italia, in vacanza, ospite proprio a casa di Arnold.

(foto: i resti della Range Rover)

