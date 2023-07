x x

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese registra un altro nuovo arrivo nell’inedita rosa in via di sviluppo che terrà banco nel prossimo campionato di Eccellenza: entra ufficialmente in gruppo Boubacar Sakho, di origine senegalese, nato nel 2001, esterno destro, che andrà ad impreziosire la squadra diretta da mister Roberto Gatti.

Sakho, nonostante la giovane età, si porta già in dote valide esperienze alla Rhodense passando per Zingonia Verdellino, Roccella, Virtus Ispica e Comiso calcio, toccando quindi in Eccellenza già piazze differenti in diverse regioni.

“Sono riconoscente ai dirigenti della Caronnese per avermi scelto e sono prontissimo per questa nuova esaltante esperienza: la mia intenzione è di non deludere la società che ha creduto in me”, queste le prime parole del nuovo acquisto della Caronnese.

(foto: l’ultimo arrivo alla Caronnese in vista del prossimo campionato di Eccellenza, Boubacar Sakho)

