x x

LAZZATE – Recentemente il blitz notturno dei malviventi che ha reso inservibile il bancomat dell’ufficio postale di piazza Caduti a Lazzate, che d’altra parte poi non è stato riparato. Questo l’appello, sui social, dei cittadini lazzatesi: “Poste Italiane sta trascurando i cittadini di Lazzate, creando disagio anche ai propri dipendenti; non è minimamente accettabile. Di soldi alle poste ne facciamo guadagnare tutti, con le nostre operazioni, con i nostri risparmi; non è possibile subire questi disagi ne arrendersi allo spettacolo di devastazione che ci regala quella macchina distrutta. Un problema risolvibile in 48 ore lavorative”.

Proseguono sui social: “Abbiamo bisogno di velocità, di interventi puntuali, ne va della dignità di tutti. Ci aspettiamo che chi di dovere provveda con forza a battere i pugni sui tavoli appropriati per dire a poste italiane di non rimandare oltre. Lazzate merita di più. Datevi una mossa”.

(foto: il bancomat distrutto alle Poste di Lazzate)

17072023