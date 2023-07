x x

SARONNO – Un tarabusino maschio adulto (Ixobrychus minutus) è stato avvistato nel fine settimana ai Prati del Ceppo, la zona “umida” del Parco del Lura che si trova alle porte del Saronnese, in territorio di Lomazzo.

Lo ha fotografato un appassionasto, Andrea Basilico, che ha quindi pubblico le immagini (ne pubblichiamo un particolare) sui social. Non si parla di un volatile qualunque: il tarabusino è un piccolo airone (lunghezza fra i 33 ed i 38 centimetri, con apertura alare fra i 52 ed i 58 centimetri negli esemplari adulti) che vive nei canneti. E’ un migratore a lungo raggio, che sverna in Africa e passa le estati nell’europa continentale; e si tratta di una specia “vulnerabile”, in Italia si contano soltanto fra le 2000 e le 2300 coppie nidificanti ogni estate.

