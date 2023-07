x x

ORIGGIO – Uno ustionato dalla benzina, uno caduto dall’abitacolo ed una donna che ha riportato un forte trauma toracico: questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina alle 9.15 al bivio fra autostrada A8 ed A9, dopo lo scontro fra un tir e due automobili.

Per uno dei conducenti delle auto, un 37enne, trauma al torace ed all’addome: alla fine è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano; mentre il conducente del camion è stato sbalzato dal finestrino laterale della cabina di guida ed ha riportato non solo un trauma alla schiena ma anche ustioni di primo e secondo grado alle gambe dopo il contatto con la benzina uscita dal veicolo e che per fortuna non si è incendiata. E’ stato ricoverato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Per la conducente dell’altra auto coinvolta nel sinistro, ricovero all’ospedale di Legnano per trauma toracico ma senza essere in pericolo di vita.

Per l’incidente Areu, coordiamento regionale per le emergenze sanitarie, ha mobilitato elisoccorso, automedica, tre ambulanza, sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale.

