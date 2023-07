x x

COGLIATE – Allarme e grande mobilitazione oggi pomeriggio a Cogliate in via 4 novembre per l’incendio scoppiato all’interno del laboratorio del panificio “Da Ponto”.

L’attività era chiusa ormai da diverse ore tanto che a dare l’allarme sono stati i vicini che hanno visto il fumo uscire dal forno. Secondo una prima ricostruzione il forno era spento al momento dell’incendio e quindi le fiamme potrebbero essere partite da alcuni assi di legno rimaste lì accanto che si sono surriscaldate.

In un primo momento, alle 13,30, sono intervenuti armati di estintori alcuni volontari del gruppo Gvc presto raggiunti dai pompieri da Saronno, Seregno e Lazzate. E’ intervenuta anche la polizia locale: per permettere ai vigili del fuoco di operare al meglio via 4 novembre è stata chiusa al traffico e le deviazioni su via Dante e via Piave non hanno evitato code e rallentamenti.

