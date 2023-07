x x

SARONNO – Via Miola, via Ferrari, via Roma all’intersezione con via Biffi, via Varese e viale Lombardia sono le arterie che si sono allagate dopo il temporale con pioggia e grandine che questa sera si è abbattuto sulla città di Saronno già provata dalla maxi grandinata del mattino.

La situazione più critica però resta quella dei sottopassaggi: entrambi bloccati. Il primo in cui si è accumulata l’acqua è quello di via Milano seguito poco dopo da quello di via Primo maggio. Qui malgrado si siano attivati i semafori che informano dell’acqua non rende percorribile l’arteria è rimasta blocca una vettura in mezzo al sottopassaggio. La polizia locale è intervenuta sul posto per bloccare gli accessi e aiutare l’automobilista in difficoltà.

