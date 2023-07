x x

SARONNO – Malore in centro: l’ambulanza della Croce viola è accorsa ieri sera in via Mazzini a Saronno alle 20.30 per accorrere un uomo che stava male: al 37enne è stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva bevuto troppo ed è stato trasportato all’ospedale cittadino, in condizioni comunque non gravi.

Poco prima, alle 19.20, intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca sempre a Saronno, in via Padre Sevesi, per soccorrere un anziano ciclista che era caduto dalla propria bicicletta. L’uomo, di 80 anni, ha riportato lesioni e contusioni varie ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Con strade e marciapiedi piene di foglie scivolose e pozzanghere, ci sono state anche due cadute accidentali: alle 18.50 intervento dell’ambulanza del Sos Uboldo in via Novara per soccorrere una donna di 46 anni; alle 13.40 della Croce azzurra di Cadorago in piazza Unità d’Italia per analogo motivo, soccorsa una donna di 71 anni. Entrambe non sono risultate in pericolo di vita.

