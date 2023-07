x x

SARONNO – Il nubifragio di ieri venerdì 21 luglio ha innegabilmente influito sulla viabilità, tra strade chiuse e deviazioni, il nervosismo automobilistico e il suono dei clacson hanno animato la tarda mattinata ed il pomeriggio saronnese.

Un battibecco tra automobilisti in particolare, stava per degenerare, all‘incrocio tra via Volonterio, via Alliata e via Vittime del Lavoro dove una Mercedes si è infatti trovata in mezzo all’incrocio, bloccando il passaggio per le macchine in arrivo da via Vittime del Lavoro. All’improvviso si sono levate le urla e il clacson di un’automobilista alla guida di un furgone di una ditta di serramenti: “Non vedi che stai bloccando tutti?”. Di risposta il malcapitato deve aver fatto un cenno che non ha fatto altro che fomentare la rabbia dell’altro conducente. E’ quindi arrivata la minaccia “Vengo lì e ti taglio la testa”. E’ infatti sceso dal furgone dirigendosi minaccioso verso la Mercedes urlando insulti. E’ presto e improvvisamente rinsavito: è indietreggiato all’improvviso, forse rendendosi conto di essere contornato dallo sgomento generale dei passanti, per risalire sul proprio mezzo e sparire nel traffico.

