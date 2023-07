x x

SARONNO – Per la giornata di oggi 22 luglio permarranno condizioni di instabilità generale sulla regione, che risulterà più accentuata sui settori orientali. Sulla Lombardia al mattino resta probabile la formazione di temporali localmente di forte intensità sui settori orientali, probabilità che inizialmente risulterà più bassa sulla pianura occidentale. Su quest’ultime zone sussiste elevata incertezza previsionale per la seconda parte del giorno, quando non si esclude una possibile riattivazione dell’instabilità con nuovi temporali in formazione sui settori occidentali”. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Proseguono dalla Regione: “A livello locale, le precipitazioni potranno risultare intense e abbondanti. Si segnala che, tuttavia, rimane ad oggi una forte incertezza sulla tempistica di accadimento dei suddetti fenomeni e sulla loro più probabile collocazione”.

Tantissimi i danni ieri a Saronno ed in zona per la grandine.

