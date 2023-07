x x

GERENZANO – Mentre prosegue la pulizia straordinaria del paese, iniziata ieri mattina l’Amministrazione comunale rimarca l’invito ai cittadini di prestare grande attenzione a piedi e in auto per eventuali cadute di rami e laterizi a seguito della doppia grandinata di venerdì 21 luglio.

Ieri pomeriggio il Comune ha confermato come tutte le vie cittadine fossero tornate transitabili come i sottopassaggi (quello della stazione, quello di via Moneta, quello del Bossi) che sono tutti aperti e percorribili.

Ma gli interventi non sono finiti. Il Plis dei Mughetti ha infatti reso nota l’impraticabilità di alcuni sentieri. “Si comunica che, a causa dei danni provocati dalla forte grandinata che nella giornata di venerdì 21 ha colpito il territorio del Parco, tutti i sentieri dell’area del Fontanile di San Giacomo in Comune di Gerenzano non sono percorribili. La pista ciclabile di Via per Uboldo è invece regolarmente transitabile”.

Il Comune continua il lavoro di monitoraggio e supporto ai cittadini soprattutto quelli rimasti senza casa perchè dichiarata inagibile.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione