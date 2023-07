x x

ROVELLO PORRO – “Comunichiamo che a seguito dell’evento di eccezionale portata della serata del 24 luglio 2023, origine di notevoli danni sia alle abitazioni private sia agli edifici pubblici e di culto, questa Amministrazione ha provveduto ad informare il prefetto di Como per le valutazioni di merito e per quanto ne consegue, affinché possa valutare l’avvio delle procedure per l’attivazione dello stato di calamità dovuto al maltempo”. Così una nota dell’Amministrazione civica di Rovello Porro. Seri danni si sono registrati al campanile della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di via Ferrari a Rovello Porro, che è anche fra i più alti della Lombardia. L’orologio appare distrutto.

Proseguono dal Comune: “In aggiunta, causa i numerosi danni, l’evento è stato registrato anche nel portale regionale Rasda (portale riservato agli enti locali accreditati) per poter accedere nel caso di dichiarato stato di calamità al ristoro dei danni subiti. Vi terremo informati sugli sviluppi”.

Sul campanile si trovano anche le antenne di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria di Saronno, le cui trasmissioni si stanno comunque svolgendo regolarmente.

In tutta la zona i danni per il maltempoo di ieri sera sono stati notevoli.

