x x

SARONNO – “Cinque violenti temporali si sono abbattuti sul territorio in quattro giorni causando gravissimi danni sia alle strade, sia agli edifici pubblici, sia alle proprietà private. Il Comune di Saronno è stato costretto a chiudere parecchi parchi pubblici e ha invitato, a partire dalla mattinata di sabato scorso, i cittadini a non accedere alle aree verdi che non possono essere interdette (non essendo recintate) ma su cui insistono alberi: in tutte queste zone, infatti, sono al lavoro da sabato stesso i tecnici comunali e i consulenti per verificarne la stabilità e tenuta. Laddove le piante sono state inclinate, si è provveduto alla loro segnalazione, al fine di non avvicinarle sino ad intervento”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale in merito alle grandinate che negli ultimi giorni si sono abbattute in città.

“Nella notte sono stati chiusi alcuni sottopassi, riaperti in mattinata, e attualmente non vi sono strade chiuse: da sabato sono al lavoro gli operatori per la pulizia delle strade e dei pozzetti dal fogliame e dai rami spezzati e per la messa in sicurezza delle piante pericolanti. La priorità è stata data alle zone sensibili (ospedale e stazione), ai viali alberati e quindi alle vie del centro, che sono, dal punto di vista viabilistico, di primaria importanza per il flusso del traffico.

“I tecnici comunali hanno effettuato anche sopralluoghi all’interno degli edifici pubblici, dove risultano maggiormente colpiti infissi e tetti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Pozzoli – a breve sarà pronto un elenco dettagliato dei danni e dei relativi lavori di ripristino da effettuarsi nelle prossime settimane. La precedenza è stata data alla scuola Rodari, che ospita il centro estivo comunale: qui, sono risultati rotti i vetri di molte finestre ed è stato necessario un pronto intervento per mettere in sicurezza gli infissi, così da non sospendere l’attività nemmeno nella giornata odierna”.

Regione Lombardia ha già annunciato che chiederà al Governo lo stato di calamità naturale per i danni causati dal maltempo: il Comune di Saronno, da parte sua, sta già predisponendo le schede di raccolta dei danneggiamenti da inviare alla stessa Regione e ne darà contestuale informazione alla Prefettura di Varese.

“Voglio ringraziare tutto il personale del nostro Ente, che è al lavoro da venerdì pomeriggio – commenta il sindaco Augusto Airoldi – per sgomberare le strade da alberi, rami e fogliame. Purtroppo l’intervento immediato, che si è protratto nel weekend, viene ripetuto ancora da questa mattina, a causa della nuova ondata di pioggia, vento e grandine che si è abbattuta nella notte. Ai cittadini, a cui esprimiamo la nostra vicinanza per i danni privati subiti che sappiamo essere davvero tanti ovunque, chiediamo di avere pazienza, perché sono stati stimati dieci giorni di pulizia per ripristinare le condizioni di circa 90 chilometri di strade, di tenersi lontani dai parchi chiusi per le verifiche”.

Proprio per quanto concerne i privati, l’Amministrazione invita i cittadini a segnalare (entro sette giorni da oggi) all’indirizzo mail [email protected] i danni subiti, che verranno comunicati a Regione Lombardia, unico Ente che si può occupare di simili pratiche di risarcimento. Sul sito internet comunale sono presenti le informazioni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione