SOLARO – “Ultimo arrivo per la nostra prima squadra: Jacopo Loew si aggiunge alla rosa dell’Universal, pronto a dare supporto al nostro centrocampo”: l’annuncio viene dall’Universal Solaro (Promozione), a dare il benvenuto al giocatore i dirigenti ed il direttore sportivo, Luca Volpi.

Classe 1993, Loew è un centrocampista con trascorsi fra Eccellenza e Promozione. Ha giocato tra l’altro nella Pro Vigevano, nel Mariano, nel Muggiò e nel Cinisello.

“Felice di aver scelto una società così ambiziosa, con un bel progetto per la prossima stagione. Ci sono i presupposti per far bene e io darò il massimo per arrivare più in alto possibile con la mia esperienza per la squadra” le parole di Loew.

L’Universal prosegue quindi la campagna di rafforzamento in vista del prossimo campionato di Promozione, nel quale punta ad avere un ruolo da protagonista con obiettivo le zone alte della graduatoria.

(foto: Jacopo Loew con il direttore sportivo dell’Universal Solaro, Luca Volpi)

26072023