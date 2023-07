x x

CISLAGO – “Si comunica che ieri sono stati raccolti i detriti depositati nel sottopasso di via Vittorio Veneto. La riapertura è prevista per la giornata di odierna, dopo accurato passaggio di mezzi speciali di pulizia. Continueremo con la pulizia delle strade e la messa in sicurezza delle zone maggiormente colpite dal maltempo”. Così una nota dell’Amministrazione comunale di Cislago.

Proseguono dal Municipio: “Ringraziamo tutti i cittadini che hanno ripristinato marciapiedi e pulito le aree pubbliche. Si conferma che il Comune di Cislago ha richiesto lo “stato di emergenza”, per cui Regione Lombardia ha presentato formale istanza al Governo. Qualora riconosciuto, sarà nostra premura informare i cittadini. Nel frattempo, si chiede di aver cura di raccogliere dati, foto, costi che vi chiederemo di presentare, a tempo debito. Oggi verrà pubblicato sul sito del Comune di Cislago, un documento, a firma del sindaco, che certifica l’accadimento del violento evento atmosferico che ha colpito il nostro territorio. Il documento potrà essere scaricato per fini assicurativi e per gli usi consentiti dalla legge”.

In zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

(foto archivio)

26072023